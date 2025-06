Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an einem Lebensmittelmarkt

Nordhausen (ots)

Durch einen Zeugen wurde am 07.06.2025, gegen 20:35 Uhr mitgeteilt, dass eine Verglasung des Eingangsbereiches eines Lebensmittelmarktes in der Atrium Passage in der Bahnhofstraße zu Nordhausen beschädigt wurde. In das Objekt sei niemand gelangt. Diese Angaben konnten durch Beamte der Polizei Nordhausen bestätigt werden. Hinweise zu einem Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Wer Angaben zu einem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Nordhäuser Polizei unter 03631/960. (Aktenzeichen ST/0146452/2025)

