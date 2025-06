Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Görsbach

Nordhausen (ots)

Am Morgen des 07.06.2025, gegen 02:10 Uhr erhielt die Nordhäuser Polizei darüber Kenntnis, dass unbekannte Täter in der Beethovenstraße zu Görsbach versuchten einen Zigarettenautomat zu entwenden. Demnach wurde der Automat von einer Hauswand gehebelt und fiel zu Boden. Durch die Geräusche wurde ein Anwohner hellhörig und sprach die Täter an. Diese waren gerade im Begriff den Automaten in ihr Fahrzeug zu laden. Die Täter ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit einem dunklen Polo oder Golf in Richtung Auleben. Wer Hinweise zu den Täter oder dem Fluchtfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Nordhäuser Polizei unter 03631/960. (Aktenzeichen ST/0146077/2025)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell