Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gibt sich als Polizistin aus - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde (ots)

(jd) In Bünde gab sich eine bisher unbekannte, etwa 35-40 Jahre alte Frau gegenüber einer Seniorin im August vergangenen Jahres als Polizistin aus. Der Bünderin wurde erzählt, dass es bereits mehrfach in ihrer Umgebung zu Diebstählen gekommen sei und man deshalb die Wertgegenstände, die die Frau im Haus verwahrt, fotografieren wolle. Die etwa 160-170cm große Unbekannte, die ihre dunklen Haare zum Dutt gebunden trug, nahm hochwertigen Schmuck und Bargeld an sich, um es draußen zu fotografieren. Kurz darauf flüchtete die Unbekannte. Das Amtsgericht Bielefeld hat jetzt mit einem Beschluss ein Phantombild der Tatverdächtigen für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Bilder sind im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/174736 abrufbar. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

