POL-HF: Opel überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Am Sonntagmorgen (20.07.) ereignete sich auf der Detmolder Straße in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Vlothoerin fuhr mit ihrem Opel in Richtung Exter, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie prallte zunächst mit ihrem Fahrzeug gegen eine Tanne, die durch den starken Aufprall aus dem Boden gerissen wurde. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Opel, ehe er auf dem Dach liegend in einer Hecke zum Stillstand kam. Anwohner kümmerten sich bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes um die 68-jährige, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Detmolder Straße gesperrt.

