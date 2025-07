POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Knall und Hilferufe verständigen Anwohner

Herford (ots) - (um) In der Nacht zum Donnerstag (17.07.) stiegen bislang unbekannte Täter in einen Audi A4 an der Nachtigalstraße ein. Die Automarder witterten vermutlich die Geldbörse in der Mittelkonsole, obwohl sie in einem Fach mit Klappe verstaut war. Die Täter ließen den per Funkschlüssel verschlossenen Wagen mit angelehnter Fahrertür zurück. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Fahrzeug war vor ...

