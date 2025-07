Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tasche und Geldbörse entwendet - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Eine 59-jährige Löhnerin stellte am Mittwoch (16.07.) das Fehlen ihrer Tasche fest: Diese hatte sie gegen 11.00 Uhr in einem Fahrradkorb am Siemshofer Kirchweg verstaut. Bisher Unbekannte nutzten offenbar einen kurzen Moment, um unbeobachtet die Tasche der Marke Eastpak an sich nehmen zu können. In der Tasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Bank- und Ausweiskarten sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Löhnerin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Am Nachmittag meldete sich dann der Mitarbeiter einer Postfiliale bei der Löhnerin, da hier das Portemonnaie mitsamt aller Ausweisdokumente abgegeben wurde - allerdings ohne die Tasche und ohne das Bargeld. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

