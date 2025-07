Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Überwachungskameras

Löhne (ots)

(jd) Am Dienstagmorgen (15.07.) bemerkte ein Zeuge gegen 8.00 Uhr, dass es an der Schützenstraße zu einem Diebstahl gekommen ist. Nahe eines Snackautomaten und eines Zigarettenautomaten hatten sich am Vorabend, um 18.00 Uhr noch zwei Überwachungskameras befunden, die am Morgen beide fehlten. Nach ersten Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernten der oder die unbekannten Täter die Kameras gewaltsam aus der Verankerung. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

