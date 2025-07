Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Kollision zwischen Volvo und E-Scooter

Herford (ots)

(jd) Ein 47-jähriger Herforder fuhr am Montag (14.07.), um 19.45 Uhr mit seinem Volvo auf der Bauvereinstraße und beabsichtigte, an einer Kreuzung nach links auf die Salzufler Straße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 15-jähriger Herforder mit seinem E-Scooter auf der Bauvereinstraße aus Richtung eines Verbrauchermarktes kommend und beabsichtigte, die Kreuzung in gerader Richtung zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der 15-Jährige stürzte dabei auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 47-Jährige wurde vor Ort medizinisch betreut. Die Erziehungsberechtigten des 15-jährigen Herforders wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

