POL-AA: Rems-Murr-Kreis: versuchter Raub - Angriff in Wohnung - Unfall auf B29 - Feuerwehreinsätze

Waiblingen: Böse Überraschung bei Autobesichtigung - Zeugen gesucht

Am Sonntag, 01.09.2024 wollte ein 50-jähriger Waiblinger gegen 16:30 Uhr ein zum Verkauf stehendes Auto im Mühlweg in Beinstein besichtigen. Nachdem der beworbene PKW durch die beiden angeblichen Verkäufer nicht vorgezeigt werden konnte, bekundete der potentielle Käufer nun kein Interesse mehr zu haben. Sodann präsentierte einer der unbekannten Täter eine Waffe und verlangte die Herausgabe von Geld. Als sich der Käufer weigerte wurde er durch einen der Täter mit Reizgas besprüht und leicht verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten. Zeugenhinweise werden an das Polizeipräsidium Aalen unter Tel. 07361-5800 erbeten.

Waiblingen: In Wohnung angegriffen

Unvermittelt wurde am frühen Montagmorgen kurz nach Mitternacht an einer Wohnungstür in einem Waiblinger Mehrfamilienhaus im Ellweg geklopft. Als die 54 und 45-jährigen Wohnungsbewohner öffneten, wurde plötzlich durch zwei maskierte Täter auf sie eingeschlagen. Die Bewohner wurden leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Gestohlen wurde offenbar nichts. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Aalen unter Telefon 07361-5800 zu wenden.

Waiblingen: Unfall durch Aquaplaning

Auf der Bundesstraße B29 verlor vermutlich durch Aquaplanung am Montag, 02.09.2024 gegen 08.40 Uhr ein Skoda-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW touchierte zunächst die rechte Fahrbahnbegrenzung und wurde danach gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der 42-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Versorgung. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Die B29 war in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt

Winnenden: Brandalarm im Discounter

Bei einem Discounter in der Schorndorfer Straße in Winnenden kam es am Montag gegen 07:15 Uhr zu einem Brandalarm. Die Einsatzkräfte konnten schnell den dampfenden Backofen als Ursache ausmachen. Zu einem Feuer kam es nicht.

Remshalden: Brennender Baum

Durch einen Zeugen wurde am 02.09.2024 ein brennender Baum in Remshalden an der Kreisstraße K1913 gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei rauchte der Baum stark. Die Feuerwehr vermutet einen vorausgegangenen Blitzschlag. Personen oder Sachen kamen nicht zu Schaden.

