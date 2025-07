POL-HF: BMW überschlägt sich - Mann aus Preußisch Oldendorf schwer verletzt

Löhne (ots) - (jd) Eine 59-jährige Löhnerin stellte am Mittwoch (16.07.) das Fehlen ihrer Tasche fest: Diese hatte sie gegen 11.00 Uhr in einem Fahrradkorb am Siemshofer Kirchweg verstaut. Bisher Unbekannte nutzten offenbar einen kurzen Moment, um unbeobachtet die Tasche der Marke Eastpak an sich nehmen zu können. In der Tasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Bank- und Ausweiskarten sowie Bargeld in ...

