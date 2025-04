Polizei Mettmann

POL-ME: Brennendes Auto: Polizei bittet um Hinweise - 2504073

Monheim am Rhein (ots)

Am Ostersonntag, 20. April 2025, brannte in Monheim am Rhein in den frühen Morgenstunden ein Auto in einem Wohngebiet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand eines schwarzen VW Polo in der Grunewaldstraße alarmiert. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und hat ein entsprechendes Verfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Es liegt eine Zeugenaussage über eine verdächtige Person vor, die sich zur Tatzeit vom brennenden Auto entfernte und wie folgt beschrieben wird:

- 1,70 bis 1,75 Meter groß - schwarze Joggingkleidung - schwarze Schuhe

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer kann weitere Angaben zur Tat und der verdächtigen Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

