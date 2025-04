Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunken Unfall verursacht

Lippe (ots)

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Freitagabend ein 44-Jähriger aus Bad Salzuflen. Der Mann beschädigte im Bereich Am Schliepsteiner Tor mit seinem BMW einen geparkten VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge hörte einen lauten Knall und konnte noch den BMW beobachten, bevor der Fahrer das Weite suchte. Gegenüber der alarmierten Polizeistreife konnte der Zeuge zumindest ein Teil des abgelesenen Kennzeichens vom Unfallverursacher angeben. Durch weitere Ermittlungen konnte der Verursacher dann kurze Zeit später ergriffen werden. Die Folgen für den Bad Salzufler waren die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung seines Fahrzeugs und des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Alkohol am Steuer in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell