Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Parkrempler entfernt

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr in der Detmolder Innenstadt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Hansaweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 37-jährige Detmolderin stellte ihren schwarzen VW T-Cross auf der angrenzenden Parkfläche ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Bereich der Stoßstange fest. Wer Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell