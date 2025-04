Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Kontrolle über Motorrad verloren

Lippe (ots)

Um eine drohende Kollision zu verhindern, leitete ein 65-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki am Freitag um 16:23 Uhr im Bereich der Paderborner Straße eine Vollbremsung ein. Der Fahrer aus Schlangen war in Richtung Paderborn unterwegs, als er einen Mercedes wahrnimmt, der von links aus einer Grundstückseinfahrt heraus auf die Fahrbahn fährt. Durch diese Reaktion gelingt es dem Zweiradfahrer, einen Zusammenprall zu verhindern. Er verreist jedoch sein Lenkrad und es kommt zu einem Sturz. Um die leichten Verletzungen an der rechten Körperseite zu versorgen, wird der Schlänger mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Paderborn zugeführt. Der 33-jährige Mercedesfahrer aus Schlangen gibt auf Befragen der Polizei an, den Motoradfahrer beim Fahren auf die Fahrbahn erkannt und seinem PKW daraufhin abgebremst zu haben.

