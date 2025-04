Polizei Mettmann

POL-ME: Leerstehendes Haus in Vollbrand - 2504069

Velbert (ots)

In Velbert kam es am Mittwoch (16. April 2025) zu einem Vollbrand eines leerstehenden Hauses an der Mettmanner Straße. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei zu einem in Vollbrand stehenden Haus an der Mettmanner Straße gerufen. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein mehrstöckiges leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr der Stadt Velbert bereits mit den Löscharbeiten zugange. Sie konnte den Brand letztlich unter Kontrolle bringen und löschen - verletzt wurde niemand verletzt.

Die Polizei nahm nach Abschluss der Löscharbeiten den Brandort auf, konnte bislang jedoch keine Brandursache feststellen. Daher kann auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Deshalb fragt die Polizei:

Wer hat zur angegebenen Zeit möglicherweise verdächtige Personen an oder in dem Haus beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

