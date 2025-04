Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrände: Polizei bittet um Mithilfe - 2504067

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Monheim am Rhein und in Langenfeld zu gleich mehreren Mülltonnenbränden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Daher hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Den ersten Brand registrierte die Polizei bereits am Dienstagabend (15. April 2025):

Hier wurde gegen 22:45 Uhr in der Grunewaldstraße eine Mülltonne angezündet. Die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein war schnell vor Ort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Mülltonne vollständig abbrannte und auch zwei danebenstehende Mülltonnen durch den Brand in Mitleidenschaft gerieten.

Ein Zeuge gab der Polizei gegenüber an, in diesem Zusammenhang eine verdächtige Person auf einem E-Scooter beobachtet zu haben. Diese sei circa 15 bis 20 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Sie trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine Kappe.

In der Nacht auf Donnerstag (17. April 2025) kam es dann zu zwei weiteren Mülltonnen-Bränden an der Grunewaldstraße: Gegen 0:50 Uhr brannte zunächst eine Mülltonne auf Höhe der Hausnummer 7, wenig später brannte dann erneut eine Mülltonne, dieses Mal auf Höhe der Hausnummer 12. Bei den Bränden in Monheim am Rhein entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Auch in Langenfeld gab es in der Nacht auf Donnerstag einen Brand: Hier brannte gegen 2:40 Uhr vor einem Gartenzaun abgelegter Müll. Dadurch wurde der Zaun beschädigt, es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Die Polizei kann aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe einen Zusammenhang zwischen den Bränden nicht ausschließen. Sie fragt: Wer hat zu den betreffenden Zeiten etwas gesehen und kann eventuell weitere Angaben machen?

Hinweise nimmt sowohl die Polizei in Langenfeld (Telefon 02173 288-6310) als auch die Polizei in Monheim am Rhein (Telefon 02173 9594-6350) jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell