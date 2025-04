POL-GT: Verkehrsunfall am Bekleidungszentrum an der B 513

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.04. - 06.04.) haben unbekannte Täter an bislang drei Tatorten Autos aufgebrochen und haben dabei in einem Fall eine geringe Menge Bargeld entwenden können. Bei den Taten schlugen die Diebe jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein. Die Tatorte lagen hierbei an der Bielefelder Straße, am Wilhelm-Vinke-Ring und am Moosweg im Ortsteil Oesterweg. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im ...

mehr