BPOL NRW: Kindeswohlgefährdung am Bahnsteig - Bundespolizei greift nach Zeugenhinweis ein

Aachen (ots) - Die Kontrollstelle der Bundespolizei in Aachen Vetschau versuchte ein Paar durch Nutzung der LKW-Spur am 16.06.25 gegen 17:00 Uhr zu umgehen. Keine gute Idee, der Versuch scheiterte an den vorbereiteten Bundespolizisten. Es erfolgte eine intensive Überprüfung der beiden Personen. Der 27-jährige türkische Beifahrer konnte keine für den ...

