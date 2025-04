Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gesucht: Blaues Mountainbike mit grüner Aufschrift

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben in der Bahnhofstraße zugeschlagen. Am Dienstag bedienten sich die Unbekannten am Fahrradständer vor dem Hauptbahnhof.

Gegen 19 Uhr stellte ein Jugendlicher fest, dass sein Mountainbike nicht mehr da ist. Er hatte es mit einem Kabelschloss an dem Ständer gesichert. Die Täter durchtrennten das Schloss und nahmen das Fahrrad mit. Das aufgeschnittene Kabelschloss ließen sie vor Ort liegen.

Von dem gestohlenen Fahrrad ist nur bekannt, dass es sich um ein Mountainbike mit blauem Rahmen und grüner Aufschrift im Wert von mehreren hundert Euro gehandelt hat. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Rad zu schaffen gemacht hat, oder die wissen, wer es jetzt benutzt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell