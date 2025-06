Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrollstelle umfahren - Einreiseverweigerung nach unerlaubter Einreise

Aachen (ots)

Die Kontrollstelle der Bundespolizei in Aachen Vetschau versuchte ein Paar durch Nutzung der LKW-Spur am 16.06.25 gegen 17:00 Uhr zu umgehen. Keine gute Idee, der Versuch scheiterte an den vorbereiteten Bundespolizisten. Es erfolgte eine intensive Überprüfung der beiden Personen. Der 27-jährige türkische Beifahrer konnte keine für den Grenzübertritt erforderlichen Dokumente vorlegen. Die 30-jährige belgische Fahrerin konnte sich ordnungsgemäß ausweisen und legte zudem einen belgischen "Lernführerschein" vor. Ob mit diesem die Voraussetzung zum Fahren eins Kraftfahrzeugs vorliegen, ist Gegenstand einer Prüfung. Im Fahrzeug wurde ein Verschlusstütchen Marihuana und ein Butterfly Messer aufgefunden. Es erfolgten Anzeigen wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz, gegen das Waffengesetz, wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein und der Beihilfe zur unerlaubten Einreise gegen die Frau. Der Mann wurde wegen unerlaubter Einreise angezeigt. Ihm wurde die Einreise in das Bundesgebiet vor Ort verweigert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell