Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde eine Fahranfängerin bei einem Alleinunfall am Mittwoch, 28.5.2025, 7.10 Uhr in Everswinkel, Versmar. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Versmar in Richtung L 811. Sie geriet mit dem Auto auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über den Pkw und prallte gegen einen Baum. Die Everswinklerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die 19-Jährige in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Mitarbeiter des Bauhofs kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoff. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell