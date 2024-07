Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Samstag stieß ein Motorradfahrer bei Riedlingen gegen ein Gespann und erlitt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr war der 51-Jährige mit seiner Harley-Davidson in der Tautschbuchstraße in Richtung Donautalstraße unterwegs. Dem Biker kam ein 22-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Gespann entgegen. Da der 51-Jährige wohl nicht weit genug rechts fuhr,stieß er gegen den vorderen linken Reifen des John Deere. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand an der Harley-Davidson ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Gespann blieb unbeschädigt. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

++++1424596 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell