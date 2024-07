Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen, B 465 - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Seat die B 465 von Frankenhofen in Richtung Altsteußlingen. Etwa auf Höhe der Abzweigung nach Dächingen kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam total beschädigt in einem Weizenfeld zum Stillstand. Der 32 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen im Weizenfeld schwer verletzt aufgefunden. Da sich bei dem Herrn Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde durch die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik transportiert. Sein Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

