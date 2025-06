Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Reisebus auf der A 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten - Elmpt (ots)

Am Montag, 16.06.2025 um 17:00 Uhr kontrollierte die Bundespolizei Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Bundesautobahn 52 auf Höhe der Ortschaft Niederkrüchten. Hierbei wurden auch die Personalien eines 21-jährigen Albaners mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Hannover mit einem Haftbefehl ausgeschrieben ist. Vorausgegangen ist ein Urteil vom Amtsgericht Hannover aus dem Jahr 2023 wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Demnach wurde er zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Der Gesuchte wurde noch vor Ort verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei nach Kempen gebracht. Ein Bekannter des Verurteilten zahlte die Geldstrafe sowie Kosten in Gesamthöhe von 1142 Euro bei der Bundespolizei in Hannover ein und verhinderte damit, die Vollstreckung der fälligen Restersatzfreiheitsstrafe von 88 Tagen.

