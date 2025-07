Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es an einem Fußgängerüberweg in der Spitalstraße zu einer Unfallflucht, als ein 53-jähriger Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und ein bislang unbekannter entgegenkommender Pkw-Fahrer in einem zu engen Bogen in die Parkstraße abbog und hierbei die linke Fahrzeugseite des Hyundai's hinten links touchierte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell