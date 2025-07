POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit Schwerverletztem

Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es an einem Fußgängerüberweg in der Spitalstraße zu einer Unfallflucht, als ein 53-jähriger Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und ein bislang unbekannter entgegenkommender Pkw-Fahrer in einem zu engen Bogen in die Parkstraße abbog und hierbei die linke Fahrzeugseite des Hyundai's hinten links touchierte. Anschließend ...

