Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbrüche in Rünthe und Oberaden

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (21.05.2025) und Donnerstag (22.05.2025) gleich zweimal in Objekte in Bergkamen eingedrungen: in Rünthe und in Oberaden.

Jeweils lässt sich der Tatzeitraum in die Nacht zurückverfolgen.

Zwischen 18.00 Uhr und 05.30 Uhr schlugen die Täter ein Fenster eines Bürogebäudes an der Industriestraße in Bergkamen-Rünthe ein.

Zwischen 19.40 Uhr und 07.00 Uhr gab es dann einen weiteren Einbruch in ein Ärztehaus an der Straße "Im Sundern" in Bergkamen-Oberaden. Dort wurden mehrere Praxen durchwühlt.

In beiden Fällen haben die bislang unbekannten Täter Bargeld entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307-921-3220, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell