POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirksdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Unna (ots) - Ein 41-jähriger Duisburger, jugoslawischer (ehem.) Herkunft, hat am Mittwoch, 21.05.2025 versucht, einen auf einem Parkplatz abgestellten Pkw an der Hammer Straße in Unna aufzubrechen. Zeugen konnten den Mann dabei beobachten, wie er gegen 16.30 Uhr zwischen mehreren Fahrzeugen entlanglief und in sie hineinschaute. Als ein Zeuge ihn ansprach, entfernte ...

mehr