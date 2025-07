Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Kind, Unfallfluchten, Diebstahl, Einbruch

Aalen (ots)

Winnenden: Kind rennt in Auto

Ein 3-jähriges Kind rannte am Mittwochabend, gegen 20:00 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn der Herzog-Philipp-Straße. Der Junge prallte gegen die linke Fahrzeugseite eines fahrenden Audis und wurde dabei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Hyundai in der Esslinger Straße. Der Hyundai war ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen geparkt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte diesen vermutlich beim Ausparken am Heck und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Kernen im Remstal: Diebstahl von Sonnenschirm

Einen hochwertigen Sonnenschirm der Marke "Glatz" im Wert von etwa 2.000 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 14:40 Uhr und Mittwoch, 11:00 Uhr von einem Gartengrundstück in der Nähe der Trattoria eines Gartenvereins in der Verlängerung der Kelterstraße. Dazu erlangten die Diebe unberechtigt Zutritt zu dem Grundstück, in dem sie das Gartentor aus den Angeln hoben. Vermutlich wurde der schwere Sonnenschirm mit einem Fahrzeug abtransportiert. Dazu bittet der Polizeiposten Kernen um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 41798 bei der Polizei zu melden.

Waiblingen: Einbruch in Wertstoffhof

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.26 Uhr gelangten bislang unbekannte Langfinger über die Umzäunung auf den Wertstoffhof in der Düsseldorfer Straße. Hier entnahmen Sie mehrere Elektro- und Kupferkabel im Wert von ca. 100 Euro und flüchteten bevor die Polizei an der Örtlichkeit eintraf. Die Polizei in Waiblingen ermittelt nun und bittet Zeugen sich unter 07151 950 422 zu melden.

Plüderhausen: Unfallflucht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Dienstagabend zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr nutzte ein 57- jähriger Mann ein Firmenfahrzeug der Marke "Dacia". Damit befuhr er die Straße Im Rank sowie die umliegenden Straßen und verursachte dabei anscheinend mehrere Unfälle. Dies wurde erst bekannt, als bei Rückgabe des Fahrzeugs die Schäden am Auto bemerkt wurden. Geschädigte sind bislang jedoch nicht bekannt. Die Polizei in Schorndorf bittet Zeugen, denen in der genannten Zeit ein blauer Dacia aufgefallen ist und etwaige Geschädigte die im dortigen Bereich frische Unfallschäden an ihrem Fahrzeug feststellten, sich unter 07181 2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell