Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Unfall mit sieben verletzten Personen

Aalen (ots)

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr wollte eine 28-Jährige mit ihrem Mitsubishi von der L1060, aus Ellwangen kommend, nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Würzburg abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW T-Roc, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde die 28-Jährige sowie drei Mitfahrer im Alter von 57, 9 und 2 Jahren leicht verletzt. Ein weiteres 4-jähriges Kind in dem Mitsubishi wurde schwer verletzt. Der 65-jährige Fahrer des VW und seine 65-jährige Beifahrerin wurden jeweils leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. An der Unfallstelle waren 10 Rettungswagen und zwei Notarztwagen im Einsatz. Zudem wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber zugeführt. Die Feuerwehr Ellwangen war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Straße bis etwa 20:45 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

