POL-HSK: Mehrere Autos in Wennigloh aufgebrochen

Arnsberg (ots) - Zwei Minderjährige versuchten am Abend des 05.05.2025, Passanten zu berauben. Insgesamt ereigneten sich drei Sachverhalte. Gegen 17:40 Uhr ging ein 49-jähriger Arnsberger in Hüsten hinter einem Möbelgeschäft in der Arnsberger Straße über den Fußweg in Richtung Hüstener Markt. In Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke traten die beiden Tatverdächtigen dem Mann unvermittelt in den Rücken. Sie ...

mehr