Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Raubversuche in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Zwei Minderjährige versuchten am Abend des 05.05.2025, Passanten zu berauben. Insgesamt ereigneten sich drei Sachverhalte.

Gegen 17:40 Uhr ging ein 49-jähriger Arnsberger in Hüsten hinter einem Möbelgeschäft in der Arnsberger Straße über den Fußweg in Richtung Hüstener Markt. In Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke traten die beiden Tatverdächtigen dem Mann unvermittelt in den Rücken. Sie schlugen weiter auf ihn ein und versuchten, dessen Tasche zu entwenden. Nach mehreren Tritten und Schlägen sahen sie vom Erlangen der Tasche ab und flüchteten in Richtung Hüstener Markt/ St. Petri-Kirche.

Gegen 21 Uhr traten die Tatverdächtigen erneut auf und schlugen einen 48-jährigen Mann aus Osnabrück in der Hellefelder Straße zu Boden. Auf Höhe des Parkplatzes der dortigen Sekundarschule versuchten sie, dessen Geldbörse zu entwenden. Ein unbeteiligter Pkw-Fahrer bemerkte die Situation und hielt an. Der Geschädigte konnte in den Pkw steigen, beide fuhren davon. Die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute in Richtung des Sauerlandtheaters.

Gegen 21:15 Uhr ereignete sich eine weitere Tat auf dem Ruhrtalradweg unter der Marienbrücke in Arnsberg. Ein 51-jähriger Arnsberger ging dort entlang, als ihn die beiden Tatverdächtigen zur Aushändigung von Zigaretten und von Bargeld aufforderten. Der Geschädigte verneinte und wurde anschließend von beiden geschlagen und getreten. Aufgrund der Gegenwehr des Mannes und dem Blaulicht der heraneilenden Streifenwagen ließen die Tatverdächtigen von dem Mann ab und liefen davon. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Minderjährige, auf die die Täterbeschreibungen passten, am Bahnhof in Arnsberg angetroffen werden. Sie wurden der Polizeiwache Arnsberg zugeführt.

Die Geschädigten wurden durch die Tatverdächtigen leicht verletzt.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 13-jährigen Deutschen mit Migrationshintergrund und um einen 14-Jährigen Libanesen aus Arnsberg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell