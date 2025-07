Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall (29.06.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots)

An der Abfahrt der Bundesstraße 33 - auf Höhe der Gaskugel - ist es am Sonntag, gegen 18 Uhr zu einem Unfall mit drei Leichtverletzten gekommen. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer übersah auf der Straße "Zollhäusleweg" einen 64-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Abfahrt in Richtung Villingen-Innenstadt. Beim Versuch die Abfahrt an der Kreuzung zu queren übersah der junge Mann den Mercedes und stieß seitlich mit ihm zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen des Seniors in den Straßengraben wo er zum Stehen kam. Er, seine 21-jährige Mitfahrerin, sowie der Unfallverursacher verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 13.000 Euro und beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell