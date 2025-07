Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, L226, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer und Mitfahrer bei Unfall auf der L226 verletzt (30.06.2025)

Steißlingen, L226 (ots)

Ein E-Scooterfahrer und sein Mitfahrer sind bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße/Landesstraße 226 am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 14-Jähriger überquerte auf Höhe einer Baumschule die Radolfzeller Straße und übersah dabei ein von links kommendes, in Richtung Steißlingen fahrendes Auto einer 20-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitten sowohl der 14-Jährige als auch sein verbotenerweise mitfahrender 12 Jahre alte Begleiter Verletzungen. Der ältere der beiden kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, der jüngere in die Obhut seines Vaters.

