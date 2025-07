Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Streit an Tankstelle wegen Tiefkühlpizza - Polizei erteilt Platzverweis (01.07.2025)

Rottweil (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist es an einer Tankstelle in der Königstraße aufgrund einer Tiefkühlpizza zu einer hitzigen Diskussion gekommen.

Gegen Mitternacht klopfte ein 40-Jähriger lautstark an die Scheibe der Tankstelle machte seinem Unmut mit lautem Rufen Luft. Hintergrund des Streits war die Forderung des Mannes, eine gekaufte Tiefkühlpizza vor Ort erwärmen zu lassen. Als die Mitarbeiterin dieses Anliegen ablehnte, verlangte der Mann sein Geld zurück und verlor während der Wartezeit zunehmend die Geduld.

Da er sich auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei auffällig verhielt und das Verhalten die nächtliche Ruhe störte, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis.

Die Pizza blieb kalt, der Einsatz war es eher nicht.

