Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hohenhewenstraße/Reichenaustraße - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (30.06.2025)

Singen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Kreuzung Hohenhewenstraße/Reichenaustraße entstanden. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Skoda Fabia auf der Reichenaustraße in Richtung Hohenhewenstraße. Auf der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 18-Jährigen, der mit einem Audi Q7 unterwegs war. Infolge der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro, den am Audi auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell