Konstanz (ots) - In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße einzubrechen. Gegen 03.30 Uhr machte er sich zunächst gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen, scheiterte jedoch. Daraufhin warf er ein Fenster ein und versuchte über einen Stuhl in die Innenräume zu gelangen was ebenfalls misslang, da ihn die Bewohnerin ...

mehr