POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Beethovenstraße (01.07.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße einzubrechen. Gegen 03.30 Uhr machte er sich zunächst gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen, scheiterte jedoch. Daraufhin warf er ein Fenster ein und versuchte über einen Stuhl in die Innenräume zu gelangen was ebenfalls misslang, da ihn die Bewohnerin bemerkte und ihn damit in Richtung Alpenstraße die Flucht schlug.

Zu dem unbekannten Einbrecher liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, große Figur, helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer grauen langen Hose, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen.

Zeugen, denen der Mann in der vergangenen Nacht aufgefallen ist, oder Personen, die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

