POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht weitere Geschädigte (30.06.2025)

Steißlingen, B33 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Bundestraße 33 zwischen Konstanz und dem Anschlussstelle Steißlingen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 18 Uhr war der 31-Jährige mit einem blauen VW Bora von Konstanz in Richtung dem AK Hegau unterwegs. Dabei fiel er durch eine rasante und rücksichtslose Fahrweise auf, mit der er andere Autofahrer gefährdete. Bei der Kontrolle des Mannes auf dem P+R an der AS Steißlingen zeigte er sich ebenfalls renitent und uneinsichtig. Ein zunächst verweigerter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,8 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Weiterhin kam bei der Überprüfung heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei bittet nun weitere Verkehrsteilnehmer die am Montagabend, gegen 18 Uhr, auf der B33 zwischen Konstanz und der AS Steißlingen durch den Fahrer des blauen VW Bora mit polnischem Kennzeichen gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

