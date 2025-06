Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch in das Städtische Freibad (29./30.06.2025)

Hilzingen, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in das Städtische Freibad in der Riedheimer Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 06.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Kassenraum und einem Lagerraum. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und erbeuteten dabei eine geringe Menge Bargeld. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte im Bereich von etwa 2.300 Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Städtischen Freibads beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell