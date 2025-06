Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Vockenhauser Straße (27.06.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Vockenhauser Straße sind am Freitag, gegen 10:15 Uhr zwei Autofahrer zusammengestoßen. Ein 38-jährige Skoda-Fahrer wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Als er merkte, dass dies die Verkehrsführung nicht zuließ, wechselte er die Fahrspur. Dabei stieß er mit einer in gleicher Richtung fahrenden 45-Jährigen in einem Opel zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Opel gegen eine Verkehrsinsel. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell