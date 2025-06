Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer verliert Kontrolle (27.06.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Einfahrt zu einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Am Krebsgraben" ist es am Freitag, gegen 23 Uhr zu einem Unfall mit vier Beteiligten gekommen. Ein 21-jähriger Motorradfahrer auf einer Honda stieß gegen eine gleichzeitig auf den Parkplatz einfahrende 20-Jährige Zweiradfahrerin. Die ebenfalls auf einer Honda sitzende junge Frau kam durch den Aufprall zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher verlor gleichzeitig die Kontrolle über seine Maschine, die gegen einen VW und einen Audi schleuderte. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell