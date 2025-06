Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nach räuberischem Diebstahl diverses Diebesgut beschlagnahmt (24.06.2025)

Singen (ots)

Bei Durchsuchungsmaßnahmen infolge eines räuberischen Diebstahls in einem Geschäft in der Bahnhofstraße hat die Polizei am Dienstagnachmittag zahlreiches, mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt.

Gegen 14 Uhr beobachtete ein 53 Jahre alter Ladendetektiv über die Überwachungskameras, wie zwei junge Frauen Parfums in eine mitgebrachte Tasche packten. Nachdem er sich daraufhin in den Verkaufsraum begab und die beiden 14 und 22 Jahre alten Frauen zur Rede stellte, mischte sich ein zunächst vor dem Geschäft wartender 54-jähriger Mann ein, mit dem die Frauen daraufhin zügigen Schrittes in Richtung Bahnhof davonliefen. Der Detektiv verfolgte die drei und wählte währenddessen den Notruf, woraufhin ihm der 53-Jährige die Tasche mit den entwendeten Parfums ins Gesicht warf und anschließend flüchtete. Kurz darauf eintreffende Beamte der Bundespolizei nahmen indes die 22-Jährige vorläufig fest. Im Rahmen der Fahndung konnte der 53-Jährige schließlich auf einem Parkplatz angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden, auf Antrag der Staatsanwaltschaft richterlich angeordneten Durchsuchung des Autos und der Wohnung des Mannes beschlagnahmten die Polizisten diverse neuwertige, teilweise noch mit Preisschild versehene Kleidungsstücke und Elektronikartikel, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte. Die Tasche mit den gestohlenen Düften im Wert von mehreren hundert Euro konnte bislang nicht mehr aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide Tatverdächtigen das Polizeirevier verlassen. Die 14-Jährige übergaben die Beamten in die Obhut ihrer Eltern.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell