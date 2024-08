Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Flammen

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht kamen Polizei und Feuerwehr gegen 23.50 Uhr zum Einsatz. In der Emil-Reichardt-Straße brannten mehrere Mülltonnen. Durch die Flammen wurde auch ein Unterstand für Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0211912

