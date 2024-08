Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Brand

Gorsleben (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18.20 Uhr im Kyffhäuserkreis zum Brand eines Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug in Gorsleben aus einer Garage herausgefahren und der Motor kurz laufen gelassen, als sich plötzlich der Brand entwickelte. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Flammen zu löschen. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug für den Brand ursächlich war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell