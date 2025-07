Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Lokal in Lokal in der Wollmatinger Straße (30.06.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Montag ist es einem Einbrecher gelungen, in ein Lokal in der Wollmatinger Straße einzudringen. Gegen 3 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des "Petershauser Stüble". Dort brach er zwei Spielautomaten auf und erbeute daraus einen bislang unbekannten Bargeldbetrag. Zudem "bediente" er sich an einem in der Theke liegenden Geldbeutel.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch, insbesondere auf die Identität des Täters, nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

