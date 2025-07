Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Hecke gerät in Brand (30.06.2025)

Stockach, Wahlwies (ots)

Vermutlich aufgrund der hohen Außentemperaturen ist es am Montagnachmittag zu einem Heckenbrand im Scheffelweg gekommen. Gegen 16 Uhr alarmierte eine Anwohnerin Polizei und Feuerwehr, dass eine Hecke und ein Busch in der Nähe des Hauses in Brand geraten seien. Die mit rund 35 Einsatzkräften ausgerückten Wehrmänner und -frauen löschten das Feuer, bevor es sich ausbreitete. Durch die starke Hitze schmolzen am Haus einige Rollläden, weiterer Schaden entstand glücklicherweise nicht. Mutmaßlich aufgrund der heißen Temperaturen kam es in der näheren Umgebung zu weiteren, kleinen Flächenbränden.

Aufgrund der hohen Außentemperaturen und der weiterhin angekündigten Hitze und Trockenheit weist die Polizei auf die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes hin - die nicht nur für den Wald, sondern für sämtliche extrem trockene Feld-, Wiesen-, Garten-, Hecken- und sonstige Flächen gelten:

- Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe! Das gilt auch für Grillen, Lagerfeuer und das Wegwerfen von Zigarettenstummeln.

- Rauchen im Wald ist strikt verboten.

- Keine Fahrzeuge auf Waldwegen abstellen: Heiße Katalysatoren können trockenes Gras entzünden.

- Waldzufahrten und Rettungswege freihalten: Sie müssen für Feuerwehr und Rettungskräfte jederzeit zugänglich sein.

- Verdächtige Rauchentwicklungen oder Brände sofort melden: Notrufnummer 112 wählen und Standort möglichst genau angeben.

- Sperrungen und Hinweise der Forstbehörden beachten: Grillplätze, Feuerstellen oder ganze Waldgebiete können gesperrt werden.

- Kinder sensibilisieren: Über die Gefahren aufklären und beaufsichtigen.

