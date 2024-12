Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend alarmierte ein Verkehrsunfall, der durch das sogenannte eCall-System an die Leitstelle gemeldet wurde, die Feuerwehr. Der Einsatzort erkennt sich gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung Glösinger Straße/ Brumlingsen.

Da zunächst keine weiteren Informationen zum ausgelösten eCall vorlagen, ging die Leitstelle von einem Unfall mit eingeklemmter Person aus. Aus diesem Grund wurden zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie Einsatzkräfte des Löschzugs Oeventrop, der Hauptwache Arnsberg und des Einsatzführungsdienstes zur Unfallstelle entsandt. Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Person eingeklemmt war und alle Insassen die Fahrzeuge eigenständig verlassen konnten.

Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, auslaufende Betriebsmittel aufzunehmen und die Einsatzstelle auszuleuchten.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste entfernt, und die Straße wurde anschließend mit einer Kehrmaschine gereinigt.

Aufgrund der gesperrten Dinscheder Brücke im Zentrum von Oeventrop kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 19:45 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

