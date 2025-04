Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Chef zahlt haftabwendenden Betrag von 1860 Euro

Magdeburg (ots)

Ein 43-Jähriger entging, kurz vor dem Wochenende, nur knapp dem Gefängnis: Der Mann wurde am Freitag, den 25. April 2025, um 10:50 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs Magdeburg durch eine Streife der Bundespolizei angesprochen und kontrolliert. Jener wies sich mit seinem Bundespersonalausweis aus. Der Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal vom 5. März dieses Jahres. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Solingen bereits im Februar 2024 wegen einem Vergehen nach dem Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 2100 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen. Weder zahlte der Verurteilte den auferlegten Geldbetrag vollständig, noch stellte er sich dem Strafantritt. Folglich erließ oben genannte Staatsanwaltschaft jenen Haftbefehl. Dieser wurde dem Deutschen durch die Beamten eröffnet und erläutert. Es folgte die Fest- und Mitnahme in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Dort kontaktierte der Gesuchte seinen Arbeitgeber, der sich bereit erklärte, die geforderten 1860 Euro für seinen Mitarbeiter zu begleichen. Nachdem das Geld eingezahlt wurde, konnte der bis dato Gesuchte, seinen Weg als freier Mann fortsetzen. Die ausschreibende Behörde erhielt Kenntnis von der Vollstreckung des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell