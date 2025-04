Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Eddingschmierereien im Warteraum des Bahnhofes - Bundespolizei stellt drei Tatverdächtige

Bitterfeld (ots)

Am Donnerstagabend, den 24. April 2024 bemerkte eine Streife der Bundespolizei bei der Kontrolle des Bahnhofes Bitterfeld um 23:30 Uhr im derzeitigen Warteraum, dass sämtliche Wände mittels Eddingstiften beschmiert waren. In dem Raum befanden sich drei Personen, welche von den Bundespolizisten entsprechend befragt wurden. Die 18-Jährige sowie ihre zwei Begleiter im Alter von 33 und 43 Jahren gaben unumwunden zu, die Schmierereien gemeinsam begangen zu haben. Bei allen drei Deutschen wurden diverse Permanentmarker in den Farben schwarz und rot aufgefunden und sichergestellt. Zudem stellten die Bundespolizisten Betäubungsmittel fest und ebenfalls sicher. Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei informiert. Die drei Schmierfinken erhalten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell